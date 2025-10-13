Lý do Tiktoker BinJet bị CSGT mời lên làm việc, xử phạt

Ngày 13/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng CSGT đã mời làm việc đối với một Tiktoker có hành vi đăng tải video vi phạm trật tự, an toàn giao thông lên mạng xã hội.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện tài khoản TikTok tên “BinJet” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy đã thay đổi hình dáng, không gắn biển số, không có gương chiếu hậu và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.