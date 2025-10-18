Lý do thực sự khiến Hà Lan quốc hữu hóa công ty chip Trung Quốc

Nexperia có trụ sở tại thành phố Nijmegen (Hà Lan), chuyên sản xuất các loại chip cấp thấp cho điện tử tiêu dùng, ô tô và công nghiệp, đồng thời sở hữu nhà máy tại Đức và Anh.

Hôm 12/10, chính phủ Hà Lan thông báo đã nắm quyền kiểm soát công ty, còn Nexperia xác nhận CEO kiêm cổ đông chính - ông Zhang Xuezheng - đã bị đình chỉ chức vụ theo lệnh tòa án.

Áp lực từ Washington và “danh sách đen” công nghệ

Theo tài liệu của Tòa phúc thẩm Amsterdam, các quan chức Mỹ từng thông báo cho chính phủ Hà Lan rằng ông Zhang buộc phải bị thay thế nếu Nexperia muốn được miễn trừ khỏi danh sách thực thể (entity list) - danh sách các công ty bị hạn chế xuất khẩu của Mỹ.