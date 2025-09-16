Lý do Taylor Swift xuất hiện kín đáo khi đi xem vị hôn phu thi đấu

Theo Page Six, Taylor Swift lặng lẽ xuất hiện tại trận đấu giữa Kansas City Chiefs và Philadelphia Eagles ở sân Arrowhead, Kansas City (Missouri) hôm 14/9. Thay vì lối vào quen thuộc, nữ ca sĩ 35 tuổi đi vòng phía sau một tấm màn lớn để đến khu VIP – động thái hiếm thấy với cô, người vốn thường xuyên bị ống kính săn đón khi vào sân. Một đoạn video ghi lại hình ảnh thoáng qua của mẹ cô, bà Andrea Swift, cũng đi sau tấm màn này.

Điều bất ngờ là suốt trận đấu, Taylor Swift hoàn toàn không lọt vào ống kính truyền thông, cũng không xuất hiện trên màn hình hiển thị lớn như thường lệ. Đây là sự khác biệt so với những lần cô đi cổ vũ Travis Kelce trước đây.

Kể từ khi Taylor Swift bắt đầu hẹn hò với Travis Kelce vào mùa hè năm 2023, mọi sự chú ý và ống kính máy ảnh đều đổ dồn về phía nữ ca sĩ mỗi khi cô tham dự các trận đấu của bạn trai (Ảnh: Getty Images)

Một số ý kiến cho rằng Taylor Swift không xuất hiện rầm rộ khi đi xem trận đấu của vị hôn phu vì đội ngũ của nữ ca sĩ đang tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh sau vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk. An ninh đã được tăng cường tại nhiều sự kiện trên khắp nước Mỹ do vụ việc đau thương xảy ra vào tuần trước.

Một số người hâm mộ khác lại cho rằng giọng ca giọng ca "Blank Space" có thể đã thay đổi kiểu tóc, nhuộm hoặc cắt ngắn, hay có một sự thay đổi lớn về ngoại hình, trước thềm phát hành album "The Life of a Showgirl". Nữ ca sĩ đã công bố dự án mới này vào tháng trước trong lần đầu tiên xuất hiện trên podcast "New Heights". "The Life of a Showgirl" dự kiến ​​phát hành vào ngày 3/10.

Nhiều người nhận ra rằng nữ ca sĩ cũng đã bỏ lỡ trận đấu đầu tiên mùa giải của Kansas City Chiefs, diễn ra vào ngày 12/9 tại São Paulo, Brazil. Cô cũng vắng mặt tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMA) 2025 hai ngày sau đó. Lần cuối cùng Taylor Swift xuất hiện công khai trước công chúng là ngày 29/8 tại Sân vận động Arrowhead để xem trận đấu giữa Đại học Cincinnati và Đại học Nebraska. 3 ngày trước đó, Taylor Swift thông báo đính hôn với Travis Kelce.

Cuối tháng 8/2025, mạng xã hội toàn cầu bùng nổ tin ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce chính thức thông báo đã đính hôn. Nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh được bạn trai cầu hôn trong khu vườn đầy hoa, khoảnh khắc cả hai nắm tay, ôm hôn tình cảm. Sau hai gần 2 năm yêu, Travis Kelce cầu hôn nữ ca sĩ bằng chiếc nhẫn do anh thiết kế cùng thợ kim hoàn Kindred Lubeck của thương hiệu Artifex Fine Jewelry.

Thời gian qua, có nhiều đồn đoán cho rằng Taylor Swift và Travis Kelce đã xem xét một biệt thự trị giá 18 triệu USD ở Hunting Valley, Ohio, Mỹ, làm tổ ấm sau khi về chung một nhà.

Taylor Swift, sinh năm 1989, được mệnh danh là “công chúa nhạc đồng quê”. Cô ra mắt từ năm 2006 và nhanh chóng đạt nhiều thành tích. Gần 20 năm hoạt động, Taylor đã giành 14 giải Grammy, 30 giải VMAs và tổ chức hàng loạt tour diễn cháy vé. Theo Forbes, tài sản hiện tại của cô là khoảng 1,6 tỷ USD.

Travis Kelce, cũng sinh năm 1989, là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, hai lần vô địch Super Bowl cùng đội Kansas City Chiefs. Anh giữ nhiều kỷ lục cá nhân tại NFL và được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí tight end. Trước khi hẹn hò Taylor Swift, Kelce từng có mối tình kéo dài 5 năm với người mẫu Kayla Nicole.