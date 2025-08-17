Lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn

Yahoo đưa tin thời gian qua, đạo diễn Hong Kong Vương Tinh gây chú ý khi mở chương trình Vương Tinh cười nhìn giang hồ trên kênh YouTube riêng, cùng con gái Vương Tử Hân trò chuyện về hậu trường showbiz.

Trong video đăng ngày 16/8, ông nhắc đến nguyên nhân ly hôn của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Theo nhà làm phim sinh năm 1955, ông từng làm việc với hai ngôi sao điện ảnh và nhận ra tính cách của họ không hợp nhau.

Đạo diễn Vương Tinh kể cho con gái chuyện giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi.

Ban đầu, Vương Tinh bàn về mối tình giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi. Hai người bắt đầu yêu đương vào đầu những năm 2000, nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng và truyền thông. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ tồn tại được 2 năm. Đạo diễn 5X cho rằng khi đó cả Vương Phi lẫn Tạ Đình Phong đều chưa đủ trưởng thành, vì thế tình cảm nhanh chóng kết thúc bằng chia tay.