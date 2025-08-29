Cựu HLV của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, đã bị Besiktas sa thải một cách tàn nhẫn sau khi bị loại khỏi đấu trường châu Âu một cách bất ngờ. Besiktas đã công bố quyết định trong một tuyên bố ngắn gọn.
Lý do Solskjaer bị Besiktas sa thải là vì CLB Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi cúp châu Âu ngay từ vòng play-off Conference League. Solskjaer, 52 tuổi, đã dẫn dắt Besiktas được 7 tháng, sau khi ông bị MU sa thải vào tháng 11-2021.
Besiktas xác nhận trong một tuyên bố ngắn gọn rằng huyền thoại của MU đã bị sa thải sau cuộc họp hội đồng quản trị ngay sau trận đấu. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Besiktas bị Lausanne-Sport, CLB thuộc sở hữu của INEOS, đánh bại trong trận play-off Conference League. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi giải đấu châu Âu sau khi thua chung cuộc 2-1, trong đó có trận thua 1-0 trên sân nhà.
Besiktas cho biết: "Hợp đồng của chúng tôi với HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chấm dứt sau quyết định được đưa ra tại cuộc họp hội đồng quản trị. Sau cuộc họp, chủ tịch của chúng tôi, Serdal Adali, đã cảm ơn Solskjaer vì những đóng góp của ông ấy cho đến nay. Chúng tôi trân trọng thông báo quyết định này đến công chúng".
Chiến lược gia người Na Uy Solskjaer là huyền thoại tại MU với tư cách cầu thủ. Ông có 91 chiến thắng trong số 168 trận đấu với tư cách là HLV của MU, giúp "quỷ đỏ" giành vị trí thứ hai tại Premier League mùa 2020 - 2021 và vào trận chung kết Europa League năm 2021.
Solskjaer bị MU sa thải chỉ vài tháng sau thất bại ở trận chung kết Europa League trước Villareal và sau khởi đầu kém cỏi ở mùa giải Premier League tiếp theo, mặc dù đã đưa Jadon Sancho, Raphael Varane và Cristiano Ronaldo đến Old Trafford.
Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, Solskjaer bất ngờ chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ với hợp đồng một năm rưỡi dẫn dắt Besiktas, kéo dài đến mùa hè năm 2026 và dự kiến sẽ bỏ túi khoảng 3 triệu bảng Anh trong hợp đồng. Besiktas sa thải Solskjaer chỉ sau một trận đấu của mùa giải Super Lig, nhưng có vẻ như Solskjaer đã phải trả giá đắt vì thất bại ở cúp châu Âu.
Besiktas không thể lọt vào vòng bảng Europa League sau khi để thua Shakhtar Donetsk với tỷ số 6-2 sau hai lượt trận. Thất bại đáng thất vọng đó khiến họ phải đá vòng play-off của Conference League. Besiktas được đánh giá cao hơn Lausanne của Thụy Sĩ nhưng phải chịu thất bại bất ngờ, đồng nghĩa với việc họ sẽ không được chơi ở cúp châu Âu mùa giải này.
Besiktas của Solskjaer kết thúc ở vị trí thứ tư giải Thổ Nhĩ Kỳ mùa trước, sau khi ông tiếp quản CLB vào giữa mùa giải, kế nhiệm HLV Giovanni van Bronckhorst. Lãnh đạo của Besiktas đã cân nhắc việc sa thải HLV người Na Uy trong nhiều tuần trước khi quyết định được đưa ra chính thức.
Besiktas đã có lựa chọn cho người kế nhiệm Solskjaer. Một cái tên đứng đầu danh sách rút gọn của CLB Thổ Nhĩ Kỳ là cựu danh thủ Nuri Sahin. Sahin có 12 lần ra sân cho Liverpool trong thời gian ngắn ở Anh, nhưng trước đó anh phát triển mạnh mẽ tại Borussia Dortmund.
Sahin chuyển sang nghề huấn luyện sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ. Sahin khó có thể tiếp quản Besiktas trước trận đấu với Alanyaspor vào Chủ Nhật tuần này. Nhiều khả năng người thay thế Solskjaer sẽ được Besiktas công bố trong kỳ nghỉ quốc tế sắp tới, nghĩa là vào tuần sau.