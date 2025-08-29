Cựu HLV của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, đã bị Besiktas sa thải một cách tàn nhẫn sau khi bị loại khỏi đấu trường châu Âu một cách bất ngờ. Besiktas đã công bố quyết định trong một tuyên bố ngắn gọn.

Lý do Solskjaer bị Besiktas sa thải là vì CLB Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi cúp châu Âu ngay từ vòng play-off Conference League. Solskjaer, 52 tuổi, đã dẫn dắt Besiktas được 7 tháng, sau khi ông bị MU sa thải vào tháng 11-2021.

Besiktas xác nhận trong một tuyên bố ngắn gọn rằng huyền thoại của MU đã bị sa thải sau cuộc họp hội đồng quản trị ngay sau trận đấu. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Besiktas bị Lausanne-Sport, CLB thuộc sở hữu của INEOS, đánh bại trong trận play-off Conference League. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi giải đấu châu Âu sau khi thua chung cuộc 2-1, trong đó có trận thua 1-0 trên sân nhà.