Lý do quan trọng khiến giá iPhone đồng loạt giảm từ 1/7

Một số mẫu iPhone mới như iPhone 16, 16 Pro và 16 Pro Max hiện được niêm yết với mức giá thấp hơn từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng so với trước ngày 1/7.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS và Viettel Store,... giá bán lẻ của nhiều mẫu điện thoại iPhone đã có điều chỉnh giảm so với tháng trước. Điều này phản ánh chính sách giảm thuế VAT đã được các nhà bán lẻ nhanh chóng triển khai nhằm mang lại lợi ích sớm nhất cho người tiêu dùng.

Mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn (128GB) cũng có giá bán chỉ còn 18,89 triệu đồng, giảm đáng kể so với giai đoạn trước khi chính sách giảm thuế có hiệu lực.

Giá iPhone giảm so với thời điểm mở bán.

Các mẫu iPhone đời thấp hơn cũng điều chỉnh giảm giá.

iPhone 15 bản tiêu chuẩn (256GB) đang được bán với giá 18,49 triệu đồng, giảm 20% so với giá gốc. Mẫu iPhone 15 Plus (256GB) có giá 22,29 triệu đồng, giảm 14%, trong khi iPhone 15 Pro (128GB) có giá 23,99 triệu đồng, giảm 17% so với ban đầu.

iPhone 12 Pro Max (128GB) hiện được niêm yết ở mức 23,49 triệu đồng, giảm 19% so với giá gốc.