Lý do người sỏi thận nên dùng loại thịt luôn có trong chế độ ăn giảm cân

Thứ nhất, ức gà là nguồn protein nạc, ít purin, giúp hạn chế hình thành axit uric - một trong những nguyên nhân phổ biến gây sỏi thận. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người bị sỏi thận cần kiểm soát lượng protein từ động vật nhưng không nên cắt giảm hoàn toàn. Ức gà cung cấp protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa, giúp duy trì cơ bắp mà không làm tăng gánh nặng cho thận.

Thứ hai, ức gà có hàm lượng natri thấp, hỗ trợ giảm tình trạng giữ nước và áp lực cho thận. Thực phẩm nhiều muối là “kẻ thù” của người bị sỏi thận vì nó làm tăng nồng độ canxi trong nước tiểu - yếu tố thúc đẩy sự hình thành sỏi. Ức gà tươi, chưa chế biến qua muối hoặc gia vị công nghiệp, là một lựa chọn lành mạnh để kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể.