Lý do người sỏi thận nên dùng loại thịt luôn có trong chế độ ăn giảm cân

Chế độ ăn uống đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc điều trị và phòng ngừa sỏi thận. Trong số các loại thực phẩm có lợi, ức gà là lựa chọn đáng được khuyến khích cho người mắc bệnh này bởi nhiều lý do khoa học rõ ràng.
Thứ nhất, ức gà là nguồn protein nạc, ít purin, giúp hạn chế hình thành axit uric - một trong những nguyên nhân phổ biến gây sỏi thận. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người bị sỏi thận cần kiểm soát lượng protein từ động vật nhưng không nên cắt giảm hoàn toàn. Ức gà cung cấp protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa, giúp duy trì cơ bắp mà không làm tăng gánh nặng cho thận.
Thứ hai, ức gà có hàm lượng natri thấp, hỗ trợ giảm tình trạng giữ nước và áp lực cho thận. Thực phẩm nhiều muối là “kẻ thù” của người bị sỏi thận vì nó làm tăng nồng độ canxi trong nước tiểu - yếu tố thúc đẩy sự hình thành sỏi. Ức gà tươi, chưa chế biến qua muối hoặc gia vị công nghiệp, là một lựa chọn lành mạnh để kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể.
Thứ ba, ức gà chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là B6, có vai trò chuyển hóa oxalat - một chất liên quan trực tiếp đến hình thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất. Bên cạnh đó các khoáng chất như magie và kẽm có trong thịt gà cũng góp phần ổn định chức năng thận, hạn chế kết tinh sỏi.Ức gà là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít chất gây sỏi và hỗ trợ chức năng thận, rất phù hợp với người bị sỏi thận. Tuy nhiên, nên chế biến ức gà bằng cách hấp, luộc, nướng ít dầu để đạt hiệu quả tốt nhất; tránh biến món ăn lành mạnh này thành gánh nặng cho thận.