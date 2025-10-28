Lý do người đàn ông bị khởi tố vì trộm hai trái mít trị giá 387.000 đồng

Qua xác minh nhân thân, Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), cho biết Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Mỹ Đức Tây xác định tổng giá trị tài sản trong vụ trộm do Lê Hoàng Lợi thực hiện là 387.000 đồng, mới nghe qua tưởng giá trị là rất nhỏ.

Tuy nhiên, luật sư Thăng phân tích: Theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng về nguyên tắc chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp thuộc các tình tiết định tội đặc biệt được quy định tại khoản 1 điều này.

Một trong các trường hợp đó là người thực hiện hành vi đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 Bộ luật Hình sự mà chưa được xóa án tích.

"Trong trường hợp này, mặc dù giá trị tài sản chiếm đoạt dưới mức định lượng, nhưng yếu tố tái phạm chưa được xóa án tích làm phát sinh trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Hành vi này thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội ở mức độ đáng kể, phản ánh thái độ coi thường pháp luật, chưa cải tạo, giáo dục được bằng biện pháp xử lý hình sự trước đó", luật sư Thăng chỉ ra.

Do đó, theo luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng: "Việc truy tố người thực hiện hành vi này theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm là phù hợp và có cơ sở".