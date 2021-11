Khi các bậc cha mẹ ở Mỹ băn khoăn với việc tiêm vắc xin Covid-19 cho con, các gia đình ở một số quốc gia khác có lựa chọn mới: tiêm một liều vắc xin cho trẻ.



Giới quan chức ở Anh, Na Uy... khuyến cáo tiêm một liều vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên - phần nào bảo vệ trẻ trước mối nguy Covid-19 nhưng không có các tác hại tiềm ẩn sau 2 liều. Thụy Điển và Đan Mạch cũng thông báo thanh thiếu niên chỉ nên tiêm một mũi vắc xin Moderna.

Ảnh minh họa: Usalg

Các quan chức y tế ở những quốc gia trên lo lắng việc ngày càng có nhiều dữ liệu cho thấy viêm cơ tim có thể phổ biến ở thanh thiếu niên sau khi tiêm chủng hơn người ta nghĩ.



Nguy cơ vẫn còn rất nhỏ và thường chỉ có sau liều thứ hai của vắc xin sản xuất từ công nghệ mRNA.



Các cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã xem xét dữ liệu về bệnh viêm cơ tim vào tháng 6. Họ nhất trí bỏ phiếu khuyến nghị tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 tuổi trở lên bởi lợi ích vượt xa nguy cơ.



Theo đó, trong 1 triệu trẻ nam từ 12 đến 17 tuổi được tiêm chủng ở Mỹ, có tối đa 70 trường hợp viêm cơ tim. Nhưng việc tiêm phòng sẽ ngăn ngừa được 5.700 ca nhiễm, 215 ca nhập viện và 2 ca tử vong. Các nghiên cứu cũng chỉ ra nguy cơ mắc các vấn đề về tim sau khi nhiễm Covid-19 cao hơn nhiều so với sau khi tiêm chủng.



Viêm cơ tim là một trong những mối quan tâm khiến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) yêu cầu các nhà sản xuất vắc xin tăng số lượng mẫu trong thử nghiệm lâm sàng với trẻ nhỏ.



Theo phân tích công bố trên tạp chí Y học New England, tỷ lệ mắc viêm cơ tim sau khi tiêm vắc xin ở Israel cao nhất ở nam giới từ 16 đến 29 tuổi. Khoảng 11 trong số 100.000 nam giới ở độ tuổi này bị vấn đề về tim vài ngày sau khi tiêm vắc xin Covid-19. Nguy cơ không đáng kể ở phụ nữ ở mọi lứa tuổi.



Gần 900.000 trẻ em Mỹ đã phải nhập viện vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, khoảng 520 ca đã tử vong. Một số trẻ vẫn bị mệt mỏi kéo dài sau khi khỏi bệnh.



Jeffrey Duchin, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm, đánh giá: “Tất cả các dữ liệu mà chúng tôi có đều cho thấy bản thân căn bệnh này tồi tệ hơn đáng kể so với tác dụng phụ của vắc xin”.



Bác sĩ Duchin bày tỏ lo ngại một liều vắc xin có thể không bảo vệ trẻ em chống lại Covid-19.