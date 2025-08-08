Lý do Microsoft ‘thăng hoa’

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vào Microsoft có thể yên tâm hơn khi nhìn vào sự phát triển mạnh mẽ nhưng ít được chú ý của các mảng kinh doanh khác.

Ngoài cuộc đua AI, nhà phát triển Windows vẫn đang tạo ra lợi nhuận khổng lồ từ các khách hàng doanh nghiệp chi tiêu cho công nghệ truyền thống – một lĩnh vực vốn là thế mạnh lâu nay của công ty.

Doanh thu cốt lõi từ Azure và phần mềm tăng trưởng mạnh

Nhiều công ty đang chuyển từ việc tự mua sắm thiết bị IT sang thuê từ Microsoft thông qua dịch vụ điện toán đám mây. Họ cũng thuê nhiều dịch vụ điện toán tiêu chuẩn hơn – ví dụ như ổ cứng để lưu trữ dữ liệu – nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực AI của mình.

Một phần lớn của sự tăng trưởng mạnh mẽ gần đây trong mảng kinh doanh đám mây Azure của Microsoft đến từ các dịch vụ “phi AI”. Cụ thể, hơn một nửa trong số 33% doanh thu của Azure trong Quý 1 là từ các dịch vụ không liên quan đến AI. Dù không đưa ra con số chi tiết tương đương cho mức tăng trưởng 39% của mảng đám mây trong Quý 2, hãng cho biết "hoạt động kinh doanh hạ tầng cốt lõi" – thuật ngữ Microsoft dùng cho mảng đám mây phi AI – chính là động lực chính.