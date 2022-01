Lý do MC Mai Trang nghỉ dẫn 'Cà phê sáng' ở VTV

Chính vì vậy, để tập trung vào dự án giáo dục hiện tại, Mai Trang đã quyết tâm từ bỏ một sự lựa chọn về nghề nghiệp của bản thân. "Khi một sự lựa chọn không còn phù hợp với con đường tương lai của mình thì nên dũng cảm nói lời từ chối, chia tay nó để toàn tâm toàn ý vào những thứ ta tin rằng nó là con đường dài hạn của mình", Mai Trang bày tỏ.

Hiện tại, Mai Trang từ chối nhiều lời mời để toàn tâm toàn ý dành từ 9-12 tiếng cho công việc riêng. Cô hy vọng, việc cắt bớt những đường lui của mình sẽ là động lực thúc đẩy bản thân đào sâu suy nghĩ và tìm ra được những thứ mới mẻ, khác biệt trong công việc.

Hà Lan