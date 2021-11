Lý do Lương Thu Trang hạn chế tương tác với bạn diễn nam

Không ngại mở lòng



- Đổ vỡ cũng đã lâu, lại xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng, chắc chắn chị có quá nhiều đàn ông theo đuổi giống Minh HH chứ? Chị có hay bị nam giới làm phiền hay có lời lẽ khiếm nhã?

Những lời khiếm nhã thì trước đây thôi, còn bây giờ thì không. Với Trang có gì hay không không quan trọng mà là có cảm thông được cho mình và thương mình được bao nhiêu thôi. Trang đã đổ vỡ nên việc chọn lọc cũng là việc nên làm. Dù là Trang hay bất cứ một bà mẹ đơn thân nào cũng vậy. Đó là cách họ né tránh sự tổn thương một lần nữa. Nhưng Trang không ngại mở lòng. Điều quan trọng là người ấy tạo cho Trang cảm giác mình được che chở.



- Ở tuổi ngoài 30, khi đã có đủ trải nghiệm, chị có nghĩ đến lúc mình tìm một bến đỗ mới để dựa vào những khi mệt mỏi? Chị thích tuýp đàn ông thế nào, có nhất thiết phải là đại gia?

Mọi thứ còn phụ thuộc vào "duyên" nữa. Đôi lúc mình cũng mỏi cũng yếu lòng và cần ai đó là điểm tựa nhưng không phải muốn là được. Tiêu chí của Trang không quá cao nhưng bây giờ Trang sống thực tế hơn rất nhiều. Đại gia cũng được, không phải đại gia cũng được nhưng ít nhất phải cho mình cảm giác là chỗ dựa. Phụ nữ mà ai cũng cần được yêu thương, che chở, không ai có thể mạnh mẽ quá lâu.

Lương Thu Trang trong trích đoạn phim 'Mặt nạ gương'

Mỹ Anh