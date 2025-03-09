Lý do Lexus bất ngờ tăng giá mẫu SUV gia đình ăn khách?

Lexus TX nhanh chóng khẳng định vị thế là mẫu xe bán chạy thứ ba của thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản, khi khách hàng bị thu hút bởi sự kết hợp giữa không gian rộng rãi và độ tinh tế. Mẫu xe này đang bước vào năm sản xuất thứ ba với một số cập nhật, đi kèm với đó là mức giá tăng nhẹ.

Bảng giá Lexus TX 2026. (Nguồn: Carscoop)

Phiên bản cơ bản TX 350 tăng từ 56.590 USD lên 57.090 USD, trong khi TX 500h cũng tăng thêm 500 USD, bắt đầu từ 70.610 USD. Cuối cùng, TX 550h+ tăng 2.300 USD, lên 80.960 USD, mức tăng này có thể giải thích bằng việc bổ sung mái kính toàn cảnh.