Lý do khó tin khiến nghi phạm ra tay trong vụ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai

Theo lời khai, khi gây án Tùng dùng túi vải hứng vỏ đạn, không để rơi xuống đất nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Bước đầu cảnh sát xác định Tùng là đối tượng nghiện game nặng. Đối tượng khai động cơ sát hại 3 người nói trên là “thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi”.

Vụ án đang được công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc khẩu súng, quá trình chuẩn bị gây án và đánh giá yếu tố tâm lý của nghi phạm.

Trước đó, vào sáng 3/10, người dân phát hiện 3 thi thể tại vựa nông sản T.H. ở Đồng Nai. Các nạn nhân gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014).

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cả 3 tử vong do bị bắn vào vùng đầu. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ, trùm kín mặt xuất hiện tại hiện trường.

Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công an điều tra, truy bắt đối tượng gây án.