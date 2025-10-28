Lý do khó tin khiến nam giáo viên làm giả văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai

Thủ đoạn của Duy là vào mạng internet tải công văn về việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sau đó chỉnh sửa văn bản trên thành Công văn số 1903/UBND-VX ngày 15/10/2025 về việc kiểm tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong đó, công văn có nội dung thanh tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ phân công đầu năm học và sử dụng tài chính nguồn xã hội hóa thu và được cấp tại một số đơn vị trường học tại tỉnh Lào Cai.

Tiếp đó, Duy đã gửi văn bản “tự chế” trên cho hiệu trưởng nhà trường và nói rằng mình có mối quan hệ với “cấp trên”, sẽ can thiệp để đoàn kiểm tra không kiểm tra Trường THCS Yên Thái.

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 17/10, Duy tiếp tục “chế” ra Văn bản số 1921/UBND-VX của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kiểm tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn với nội dung đính chính lại Công văn số 1903 đã ban hành, không kiểm tra đối với Trường THCS Yên Thái.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ.