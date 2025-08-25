Lý do khiến vàng kém hấp dẫn hơn ngoại tệ

Giá vàng giảm

Trong phiên giao dịch hôm nay (25/8), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 3.364,25 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8 vào phiên cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng mất 0,3%, xuống 3.409,8 USD/ounce.

Chỉ số đồng USd (DXY) tăng 0,2% so với rổ tiền tệ chính, thoát đáy 4 tuần, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn với người mua nắm giữ ngoại tệ khác.

Trước đó, ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cho biết rủi ro trên thị trường việc làm đang tăng, đồng thời ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. “Lạm phát vẫn là mối đe dọa và quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra”, ông Powell nhấn mạnh.