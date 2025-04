Lý do khiến nhiều người lo sợ khi vào khu du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt

Anh Hoàng Đức, người làm việc cho một công ty du lịch ở Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, cho biết, đường Hoa Hồng dài gần 10km, chạy uốn lượn qua những cánh rừng thông bên hồ. Trước đây, bên đường có hệ thống đèn chiếu sáng, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách đi lại.

Một người dân sinh sống gần dự án Khu nghỉ dưỡng Đào Nguyên, thuộc Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, cho hay, đèn ở đường Hoa Hồng ngưng hoạt động không những khiến người dân, du khách bất an khi đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do nhiều đoạn quanh co, nguy hiểm.

Ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, xác nhận, hệ thống đèn chiếu sáng ở đường Hoa Hồng được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018.