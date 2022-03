Lý do khiến người đàn ông 36 tuổi bị ung thư "hạt ngọc"

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt u tinh hoàn, nạo vét hạch và có thể phối hợp điều trị hóa chất sau đó.

TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết ẩn tinh hoàn là một bệnh lý bẩm sinh, do tinh hoàn không di chuyển xuống vị trí bình thường tại bìu, mà nằm bất thường ở nhiều vị trí khác (ống bẹn, đùi, trước xương mu, trong ổ bụng, trước bàng quang…). Ẩn tinh hoàn là bệnh lý phổ biến ở trẻ trai với tỷ lệ 3- 5% ở trẻ đủ tháng, 30 - 45% ở trẻ sinh non. Một số nguyên nhân có thể dẫn tới bệnh lý ẩn tinh hoàn như rối loạn nội tiết tố, bất thường di truyền, bất thường cấu trúc giải phẫu, sinh non, thiếu cân….