Lý do Hoàng tử William mời 4 bạn gái cũ dự đám cưới với Công nương Kate

Con số này chỉ bằng một nửa so với khách mời của William. Người thừa kế ngai vàng dành một suất cho Jecca Craig, mối tình đầu kiêm một trong những người bạn thân nhất. Bạn gái công khai đầu tiên Rose Farquhar, Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe (được William theo đuổi vào mùa hè năm 2004) và Arabella Musgrave (bạn gái quen trước khi gặp Kate) đều có tên trong danh sách khách mời. Đây là những cô gái có mối quan hệ nghiêm túc với William trước khi anh tìm được tình yêu đích thực.

Trong khi hầu hết người bình thường chọn quên quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới, mời người yêu cũ dự đám cưới lại là truyền thống của tầng lớp thượng lưu Anh từ hàng trăm năm trước.

Vào 14 năm trước, William Norwich, phóng viên đặc biệt của tạp chí Town and Country, chia sẻ với tờ The New York Times giới thượng lưu Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiện với người yêu cũ sau khi nỗi đau chia tay đã qua.

Mối quan hệ xã hội của các thành viên hoàng gia nhỏ hẹp hơn nhiều so với người bình thường. Người yêu cũ cũng là một phần của vòng tròn đó. Vì vậy, bất hòa với họ có thể đồng nghĩa với tự sát về mặt xã hội.