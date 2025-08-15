Lý do hoãn xử vụ các bảo mẫu trong Mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ

Ngày 15-8, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng. Phiên tòa được xét xử kín.

Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm là các bảo mẫu, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền, Trang Mỹ Nhanh bị đưa ra xét xử về tội hành hạ người khác.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là bà Quách Thanh Bình, Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên.

Trong phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Trang Mỹ Nhanh (đang tại ngoại) cho biết sức khoẻ yếu không đủ khả năng tham gia phiên tòa.