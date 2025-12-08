Lý do hoãn phiên tòa vụ cựu vụ phó Nguyễn Lộc An 'vòi' tiền tỷ mua biệt thự

Bản án xác định ông An đã nhận tổng cộng hơn 14 tỷ đồng, trong đó có 9,2 tỷ đồng từ bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt) và 5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tuấn Quỳnh. Số tiền này dùng để tạo điều kiện cho hai công ty được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2015, ông Nguyễn Lộc An đã lợi dụng chức vụ là Trưởng Đoàn kiểm tra để "vòi" tiền doanh nghiệp. Dù biết rõ Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, ông An vẫn chủ động gợi ý các doanh nghiệp này đưa tiền để hợp thức hóa thủ tục.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông An thừa nhận có nhận tiền nhưng giải thích đó là tiền bạn bè giúp đỡ để mua nhà.

Về khoản tiền từ bà Phương, ông An khai rằng khi biết mình đang tìm mua nhà và còn thiếu 9 tỷ đồng, bà Phương đã chủ động nói sẽ giúp. Ông An cho rằng trong số đó chỉ "vay" 4 tỷ, nhưng chưa trả được vì sau đó bà Phương bị bắt trong một vụ án khác.

Đối với ông Quỳnh, cựu Phó Vụ trưởng cho hay hai người là bạn rất thân. Khi ông An rủ bạn đi xem nhà, ông Quỳnh nói sẽ giúp phần còn thiếu. "Quỳnh bảo ông cứ lấy đi, thiếu đâu bảo tôi. Tôi nói vay Quỳnh 5 tỷ đồng và sau đó Quỳnh chuyển cho tôi số tiền trên," ông An khai tại tòa sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm cho rằng, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn ăn hối cải. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong vụ án và lời khai của những người liên quan.