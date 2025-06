Lý do Harry - Meghan phá hỏng mọi cơ hội thỏa hiệp với Hoàng gia Anh

Năm 2020, Harry và Meghan từ bỏ vai trò thành viên Hoàng gia Anh (được gọi là Megxit). Công tước và Nữ công tước Sussex tuyên bố muốn trở nên độc lập hơn về tài chính và được đảm bảo quyền riêng tư, thoát khỏi sự chú ý của giới truyền thông.

Trong cuốn sách Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor, tác giả Valentine Low cho biết Hoàng gia Anh đã tìm mọi cách để Harry và Meghan thay đổi quyết định.

Nhiều cuộc thảo luận được tiến hành, đưa ra nhiều kịch bản khác nhau để đôi bên đều vui vẻ. Gia đình hoàng gia chấp nhận sự nhượng bộ chưa từng có như “cho phép vợ chồng Sussex có một tháng trong mỗi năm tự do làm việc riêng” hay “dành phần lớn thời gian sống riêng tư, chỉ thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động quan trọng”...

Tuy nhiên, mỗi lần Hoàng gia Anh bày tỏ thiện chí đều bị Harry và Meghan gạt bỏ. Theo ông Low, đôi vợ chồng muốn nhiều hơn những gì gia đình có thể chấp nhận.