Lý do gần 100 nghìn căn hộ ở TPHCM chưa được cấp sổ hồng

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, hiện có 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003 đến nay vẫn chưa được định giá. Mỗi hồ sơ liên quan trung bình khoảng 1.000 căn hộ, tức hơn 84.000 căn chưa được cấp sổ hồng.

Ông Đào Quang Dương, Phó trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, nguyên nhân chính phát sinh vướng mắc là giai đoạn 2007 - 2010, việc thu thập dữ liệu làm cơ sở định giá gần như không thể. Ở các khu vực như Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức (cũ) chưa có dự án chung cư tương tự để so sánh.

Ngoài ra, Nghị định 12/2024 từng gây khó khăn cho hầu hết dự án trong việc xác định giá đất, chỉ đến khi Chính phủ ban hành Nghị định 71/2024, tình hình mới dần được tháo gỡ. Việc chuyển thẩm quyền định giá từ Sở Tài chính sang Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng khiến nhiều hồ sơ bị treo kéo dài.