Lý do Đức Phúc vượt 22 nghệ sĩ quốc tế giành giải thưởng 9 tỷ đồng tại Nga

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói về chiến thắng của Đức Phúc

Tối 20/9, tại Live Arena - trung tâm biểu diễn hiện đại bậc nhất châu Âu, vòng chung kết Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 khép lại trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả. Đại diện Việt Nam là ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi vô địch với màn trình diễn bùng nổ Phù Đổng Thiên Vương, mang về giải thưởng 30 triệu ruble, tương đương 9 tỷ đồng﻿.

Sau chiến thắng của Đức Phúc, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - dành nhiều lời khen cho đại diện Việt Nam tại Intervision 2025.

"Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới", ông chia sẻ.

Đây là lần đầu Việt Nam vừa có đại diện tham dự vừa giành chiến thắng tại sân chơi này. Để chuẩn bị cho sự kiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp chỉ đạo quá trình tuyển chọn nghệ sĩ.