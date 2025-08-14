Lý do dứa là siêu thực phẩm chống viêm tốt cho tim mạch, tiểu đường và gan

Cát Tiên (T/H)| 14/08/2025 08:08

Giàu bromelain, vitamin C và chất chống oxy hóa, dứa được coi là siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe nếu ăn điều độ và kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Lý do dứa là siêu thực phẩm chống viêm tốt cho tim mạch, tiểu đường và gan. Ảnh: Kiều Vũ

Hỗ trợ tim mạch

Bà Simrat Kathuria, nhà sáng lập Trung tâm Dinh dưỡng The Diet Xperts (Ấn Độ), chuyên gia của Indianexpress, cho biết dứa giàu bromelain, là enzyme có tác dụng chống đông máu, chống viêm, giúp cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Ngoài ra, lượng vitamin C dồi dào giúp bảo vệ thành động mạch, trong khi kali hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Người tiểu đường có thể ăn dứa không?

Dù chứa đường tự nhiên, dứa tươi vẫn có thể xuất hiện trong khẩu phần ăn của người tiểu đường với liều lượng hợp lý.

Chỉ số đường huyết ở mức trung bình (GI khoảng 59) và hàm lượng chất xơ cao giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn khoảng 1/2 cốc (50-75g) dứa tươi, kết hợp cùng protein hoặc chất béo lành mạnh để ổn định đường huyết. Nên tránh dứa đóng hộp hoặc nước ép chứa nhiều đường và phụ gia.

Bảo vệ gan

Chế độ ăn nhiều dầu và gia vị đậm đặc dễ gây quá tải gan. Nhưng nhờ giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, mangan và flavonoid, dứa có khả năng giảm stress oxy hóa, là nguyên nhân chính gây tổn thương gan.

Bromelain trong dứa còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm và giảm gánh nặng cho gan, giúp phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ nếu ăn thường xuyên và điều độ.

Hỗ trợ giảm cân

Với chỉ 42 kcal/100g, không chứa chất béo và giàu chất xơ, dứa là lựa chọn lý tưởng cho bữa ăn nhẹ. Vị ngọt tự nhiên giúp giảm cảm giác thèm đường, cung cấp nước cho cơ thể, đồng thời bromelain hỗ trợ phân giải protein, giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Các chuyên gia khuyên nên ăn khoảng 1 cốc (tương đương 150g) dứa tươi mỗi ngày, vào giữa buổi sáng hoặc chiều, như một phần của chế độ ăn cân bằng và kiểm soát calo.Dứa ngon, bổ dưỡng nhưng hiệu quả tối đa chỉ đạt được khi ăn có chừng mực và kết hợp lối sống lành mạnh.

Theo laodong.vn
https://laodong.vn/suc-khoe/ly-do-dua-la-sieu-thuc-pham-chong-viem-tot-cho-tim-mach-tieu-duong-va-gan-1556031.ldo
            Sống khoẻ
