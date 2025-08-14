Lý do dứa là siêu thực phẩm chống viêm tốt cho tim mạch, tiểu đường và gan

Chỉ số đường huyết ở mức trung bình (GI khoảng 59) và hàm lượng chất xơ cao giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn khoảng 1/2 cốc (50-75g) dứa tươi, kết hợp cùng protein hoặc chất béo lành mạnh để ổn định đường huyết. Nên tránh dứa đóng hộp hoặc nước ép chứa nhiều đường và phụ gia.

Bảo vệ gan

Chế độ ăn nhiều dầu và gia vị đậm đặc dễ gây quá tải gan. Nhưng nhờ giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, mangan và flavonoid, dứa có khả năng giảm stress oxy hóa, là nguyên nhân chính gây tổn thương gan.