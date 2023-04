Lý do Đội trưởng Trại tạm giam Long Tuyền bị bắt

Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, qua công tác thanh tra, Công an thành phố chủ động phát hiện cán bộ trại giam Long Tuyền có dấu hiệu vi phạm như: Vi phạm quy định trong giam giữ, lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Công an TP Cần Thơ chủ động bàn bạc với VKSND thành phố để điều tra, làm rõ, xử lý.