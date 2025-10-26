Lý do dễ thương khiến Jsol nhận cát-sê 0 đồng khi đóng MV cùng Nicky

Mới đây, Nicky đã chính thức thông báo trở lại với sản phẩm âm nhạc “Báo động Ỏ” kết hợp cùng Jsol, cùng nữ chính MV là Yeolan. Đồng thời, nam ca sĩ cũng giới thiệu EP “Nicky.zip” – dự kiến phát hành ngày 28/10 – bao gồm bốn ca khúc: “Giải nén” (intro), "DNA", “Báo động Ỏ” (feat Jsol) và “Thật quá đáng… để yêu” (feat AMEE). Bên cạnh đó, Fan Meeting “Hàoloween” cũng được tổ chức vào ngày 1/11 tại TP.HCM để Nicky cùng người hâm mộ “chơi lễ” Halloween theo cách riêng.

Jsol bị Nicky "ép" quay MV

Mỗi ca khúc trong EP “Nicky.zip” đều thể hiện rõ cá tính của Nicky – trẻ trung, hài hước và năng lượng tích cực. Với “Thật quá đáng… để yêu”, nam ca sĩ mang đến giai điệu nhẹ nhàng, hoài niệm, gợi nhớ Vpop những năm 2000 khi kết hợp cùng AMEE. Đến "DNA", Nicky một mình “cân” cả phần hát và rap, mang màu sắc trào phúng, sôi động. Còn với “Báo động Ỏ”, sự kết hợp cùng Jsol hứa hẹn đem đến bản tình ca vui nhộn, chân thành và đáng yêu.

Ngay từ tên gọi, “Báo động Ỏ” đã gây ấn tượng bởi cách chơi chữ sáng tạo – thay vì “báo động đỏ”, Nicky đổi thành “báo động Ỏ”, một cách nói phổ biến của giới trẻ khi diễn tả điều gì đó dễ thương đến mức phải thốt lên. Trong teaser, Nicky còn tự giới thiệu đây là “nhạc chờ điện thoại hot trend mùa Halloween 2025”. Dù chỉ hé lộ một câu hát “Chỉ cần em nhấc máy lên gọi là anh sẽ đến ngay thôi, chẳng cần phải đếm đến 10 là đã thấy anh”, nhưng đủ khiến khán giả tò mò về một ca khúc “thả thính” ngọt ngào.

MV “Báo động Ỏ” còn gây chú ý với bộ ba nghệ sĩ thân thiết: Nicky – Jsol – Yeolan. Trong hậu trường, cả ba liên tục trêu đùa và “bóc phốt” nhau. Yeolan chia sẻ cô nhiều lần bị Nicky “liếc xéo” trong lúc quay và đùa rằng muốn quay cùng Jsol hơn “cho yên bình”. Còn tạo hình của Yeolan với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc cũng khiến khán giả thích thú.

Nicky

Nhưng gây bất ngờ nhất chính là tiết lộ của Jsol. Anh nói: “Mình bị ép phải quay MV ‘Báo động Ỏ’, nên quyết định nhận lời với 0 đồng cát-sê”. Câu nói khiến fan bật cười vì sự chân thật và dễ thương của nam ca sĩ. Không chỉ vậy, Nicky còn hài hước đăng tải trên mạng xã hội rằng đây là “lần đầu tiên trong lịch sử: nghệ sĩ ra nhạc cùng đối tác truyền thông”.

Song song với MV, Nicky cũng ra mắt phiên bản CD vật lý của EP “Nicky.zip” với hai concept khác nhau: Retro Game và Future Disc. Nếu Retro Game mang màu sắc tinh nghịch, nổi bật như một trò chơi điện tử, thì Future Disc lại gợi cảm giác siêu thực, thể hiện hình ảnh “cool ngầu” và thời trang của Nicky.

Sau khi EP được phát hành, Fan Meeting “Hàoloween” sẽ diễn ra như một bữa tiệc Halloween đúng nghĩa, nơi Nicky “hóa thân” thành nghệ sĩ với nhiều sắc thái – phản ánh tinh thần năng động, đa zi năng của anh trên hành trình âm nhạc.

Nicky được xem như “anh cả” của dàn nghệ sĩ trẻ GREY D, Vương Bình, AMEE. Gần 10 năm hoạt động, từ trưởng nhóm MONSTAR đến nghệ sĩ độc lập, anh luôn được yêu mến nhờ sự nỗ lực, tinh thần tích cực và tính cách gần gũi. “Báo động Ỏ” cùng EP “Nicky.zip” không chỉ đánh dấu bước chuyển mình âm nhạc mà còn cho thấy sự nghiêm túc và niềm vui Nicky mang đến cho khán giả – đúng như tinh thần “dễ thương đến mức phải báo động Ỏ”.