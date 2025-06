Lý do Bộ Y tế khuyến cáo không dùng 3 sản phẩm giảm cân Ngân 98 quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) sáng 5/6 cho hay đã nhận được báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TPHCM liên quan đến việc kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo (X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus).

Do đó, "Sở An toàn thực phẩm TPHCM chưa thể xác minh rõ các sản phẩm của các đơn vị trên có còn đang lưu hành trên thị trường hay không", Cục An toàn thực phẩm cho biết.

Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), các chi cục quản lý thị trường địa phương, các sở y tế, sở an toàn thực phẩm, ban quản lý an toàn thực phẩm và các chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường.

"Xử lý vi phạm (nếu có) đối với các sản phẩm trên theo đúng quy định", Cục An toàn thực phẩm đề nghị.