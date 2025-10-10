Lý do bất ngờ khiến người nuôi bò sữa ở Phú Thọ như 'ngồi trên lửa'

Hơn 60 hộ chăn nuôi bò sữa ở các thôn Hoàng Xá, Liễu, An Thượng… xã Vĩnh Phú từ tháng 6 đến nay thường xuyên sống trong tâm trạng thấp thỏm khi Công ty Cổ phần Sữa quốc tế LOF (Công ty LOF) bất ngờ thông báo sẽ dừng thu mua sữa tươi từ 1/1/2026.

Nếu không tìm được đầu ra, mỗi ngày khoảng 13 tấn sữa trị giá gần 200 triệu đồng có nguy cơ buộc phải đổ bỏ. Câu chuyện không chỉ là nỗi lo kinh tế mà còn là sinh kế của hàng trăm người dân gắn bó với nghề.

Chị Vũ Như Quỳnh, một trong những hộ chăn nuôi ở thôn An Thượng, chia sẻ, Công ty LOF ký hợp đồng thu mua bò sữa với người chăn nuôi trên địa bàn từ tháng 8/2022. Khi công ty thông báo sẽ chấm dứt thu mua sữa tại trạm Vĩnh Phú, người nuôi vô cùng lo lắng bởi không biết phải làm thế nào.