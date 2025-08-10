Lý do băng tần mid-band là 'vũ khí chiến lược' của nhà mạng trong cuộc đua 5G

Trong hệ sinh thái 5G, băng tần C-band (khoảng 3,7-4,2 GHz) được coi là “dải vàng” khi dung hòa được hai yếu tố: tốc độ cao và vùng phủ sóng tương đối rộng. So với low-band (700 MHz, 850 MHz), C-band có băng thông lớn hơn nhiều, cho phép truyền dữ liệu với tốc độ vượt trội.

Đồng thời, so với mmWave (trên 24 GHz), C-band có khả năng xuyên tường và phủ xa hơn, giảm nhu cầu xây quá nhiều trạm gốc. Khi một nhà mạng sở hữu khối phổ liên tục 180-200 MHz, họ có thể kích hoạt kênh sóng rộng, sử dụng kỹ thuật Massive MIMO, beamforming, carrier aggregation (ghép mạng) để đạt tốc độ thực tế trên 1 Gbps và hỗ trợ hàng chục nghìn kết nối đồng thời.

Các nhà mạng dẫn đầu về chất lượng 5G đều sở hữu phổ tần rộng, sở hữu trên 200 MHz băng thông 5G. Theo phân tích mới nhất, China Mobile hiện là nhà mạng sở hữu phổ tần trung (mid-band spectrum) lớn nhất trong số các nhà mạng được khảo sát. Tập đoàn này đang nắm giữ giấy phép sử dụng tổng cộng 395 MHz phổ tần, phân bổ ở nhiều dải khác nhau, trong đó đáng chú ý là giấy phép 160 MHz ở băng tần 2,6 GHz.

Tại Mỹ, T-Mobile là nhà mạng có lượng phổ tần trung lớn nhất, với 309 MHz được cấp phép. Lợi thế vượt trội của T-Mobile chủ yếu đến từ việc chiếm lĩnh băng tần 2,6 GHz, hay còn gọi là băng EBS (Educational Broadband Service) - vốn ban đầu được quy hoạch phục vụ mục đích giáo dục.

Trong nhiều năm, T-Mobile đã mua lại và thuê thêm nhiều phổ tần trong băng EBS. Khi một phần của băng này được đưa ra đấu giá vào năm 2022, T-Mobile là nhà thầu chi tiêu lớn nhất, củng cố vị thế dẫn đầu của mình trong phổ tần trung – yếu tố then chốt cho triển khai mạng 5G tốc độ cao và ổn định.