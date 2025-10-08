Lý do Alaska được chọn là địa điểm gặp thượng đỉnh Trump - Putin

Theo hãng tin TASS và đài CNA, sau khi tuyên bố có thể chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ, ông Trump đã dành những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ 2 để cố gắng làm trung gian hòa giải giữa hai nước láng giềng ở châu Âu. Song, nhiều vòng đàm phán hòa bình, các cuộc điện đàm và hàng loạt chuyến thăm ngoại giao đã không mang lại đột phá.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/8, ông Trump thông báo sẽ gặp Tổng thống Nga Putin tại bang Alaska, cực bắc của nước Mỹ vào ngày 15/8. Điện Kremlin đã xác nhận thông tin này và gọi đó là "hoàn toàn hợp lý". Thông báo được đưa ra sau nhiều ngày cả Moscow và Washington đều ám chỉ hai nhà lãnh đạo sẽ họp thượng đỉnh vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ cho biết, cả tổng thống Nga lẫn lãnh đạo Ukraine đều muốn gặp ông và ông sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn xung đột. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/8, ông Trump nói "sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để tốt cho cả Ukraine và Nga", nhưng không đi vào chi tiết.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: EPA

Vì sao chọn Alaska?