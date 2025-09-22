Lý do 4 anh em trai xây 4 ngôi nhà giống nhau trên cùng mảnh đất ở Ninh Bình

Ông Mai Văn Khoát (SN 1959, trú tại xã Xuân Trường) là con trai thứ 3 trong gia đình có 7 anh chị em (4 trai, 3 gái). Xuất thân từ một gia đình thuần nông, ông cùng các anh chị em phải đối mặt với khó khăn khi bố mất sớm, gánh nặng mưu sinh dồn lên vai mẹ.

Trong những năm tháng cơ cực ấy, nhờ tình yêu thương bao la của mẹ, 7 anh chị em luôn nhường nhịn, yêu thương, đùm bọc và dìu dắt nhau để trưởng thành.

Khuôn viên nhà của 4 anh em ông Khoát ở xã Xuân Trường

Ông Khoát chia sẻ, trên mảnh đất cha ông để lại, trước đây anh em ông đã dựng 4 căn nhà cấp 4, cùng đi chung một ngõ nhưng không chung sân.

Sau này, khi cuộc sống riêng của mỗi người đã vững vàng, vì muốn xây dựng từ đường khang trang để thờ phụng tổ tiên, anh em ông Khoát bàn nhau xây lại nhà. Các anh em thống nhất bỏ ngõ chung, mở thành sân chung, tạo không gian rộng rãi trước gia từ để con cháu sum vầy.