Lý Á Bằng ly hôn vợ kém 19 tuổi, ôm khoản nợ khổng lồ

Ngày 14/10, tài tử Lý Á Bằng và người mẫu Hải Hà Kim Hỷ ra tuyên bố chung xác nhận tin ly hôn.

“Chúng tôi vốn muốn giữ im lặng, nhưng vì có quá nhiều bạn bè quan tâm và hỏi han, sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định công bố như sau: Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn trước đó. Con gái sẽ sống cùng mẹ, do cả hai cùng chăm sóc... Mọi thứ đều ổn với chúng tôi. Cảm ơn tất cả bạn bè quan tâm. Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp!”, thông báo viết.

Tin đồn cuộc hôn nhân thứ hai của Lý Á Bằng rạn nứt xuất hiện vào tháng 5. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Hải Hà Kim Hỷ phủ nhận.