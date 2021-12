Luxury Golden City hút giới đầu tư với chương trình "Sổ đỏ trao tay"

Your browser does not support the audio element.

Những năm gần đây, khi quỹ đất công nghiệp tại các khu vực Dĩ An, Thuận An giảm, Bình Dương đã chuyển hướng quy hoạch về các khu vực còn nhiều diện tích trống như Tân Uyên, Bến Cát và Bàu Bàng…

Thời gian qua, kinh tế Bàu Bàng tăng trưởng là tiềm năng phát triển của công nghiệp, dịch vụ. Theo định hướng của Bình Dương đến năm 2025, Bàu Bàng sẽ trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp kỹ thuật cao và dịch vụ logistic hàng đầu của khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương. Đồng thời, Bàu Bàng là cửa ngõ có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa các tỉnh miền Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.

Trung tâm huyện Bàu Bàng (Ảnh: Nam Long).

Hiện nay, các khu công nghiệp ở Bàu Bàng có quy mô lớn và tốc độ phát triển tương đối cao. Khu công nghiệp Bàu Bàng quy mô 3.200 ha, khu công nghiệp Tân Bình (352,5 ha), Cây Trường (700 ha), Lai Hưng (600 ha), sắp tới đây sẽ là khu công nghiệp khoa học công nghệ 900 ha và cảng cạn ICD 20 ha.

Những năm qua, hoạt động của các khu công nghiệp đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của Bàu Bàng với giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân mỗi năm khoảng 20%.