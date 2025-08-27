Lưu ý quan trọng về thời hạn chi trả quyền lợi bảo hiểm

Bạn đọc N.B.D.T chia sẻ đã tham gia mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của một công ty bảo hiểm từ giữa năm 2024. Cuối năm 2024, khách hàng T. bị tai nạn bỏng bất ngờ và trong điều khoản hợp đồng có được công ty bảo hiểm bồi thường.

Sau khi ra viện, khách hàng đã xin đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu và hoàn thiện vào ngày 29/5/2025.

Từ đó tới nay, tức đã gần 3 tháng, khách hàng T. yêu cầu bên công ty bảo hiểm bồi thường theo hợp đồng thì chỉ nhận được câu trả lời là chờ thêm một thời gian. Lý do, công ty đang chờ phản hồi từ cơ quan chức năng.