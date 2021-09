Lưu ý quan trọng tránh mất tiền, ‘ôm cục tức’ khi xây nhà trọn gói

Để tìm kiếm nhà thầu uy tín, bạn nên tham khảo từ bạn bè, người thân hoặc nhờ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tư vấn và giới thiệu. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm thông tin trên mạng. Càng nhiều sự tham khảo, bạn sẽ càng có cơ hội so sánh, đưa ra được lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất dành cho nhu cầu của mình.

Bạn có thể đi thăm quan các công trình gần nhất mà các nhà thầu đã thi công để nắm bắt chất lượng sản phẩm của họ, đưa ra được nhận định thực tế và chính xác.

So sánh giá thầu

Sau khi đã “ngắm” được vài ba nhà thầu, bạn có thể liên hệ họ xin bản báo giá. Việc so sánh báo giá của các nhà thầu là một việc quan trọng, ảnh hưởng đến ngân sách xây nhà. Song cần nhớ, sự so sánh phải tiến hành trên cùng chất lượng, ví dụ không thể so sánh giá của một căn nhà sử dụng vật liệu cao cấp và giá của một căn nhà dùng vật liệu trung bình được.

Nên so sánh báo giá của các đơn vị thi công (Ảnh minh hoạ)

Bạn cũng cần quan tâm tới cách tính như thế nào và kết quả cuối cùng là bao nhiêu tiền, có phát sinh thêm hay không. Bởi có nhiều đơn vị dùng thủ thuật nên báo giá rất thấp nhưng tổng kết lại cả nhà thì mức giá lại rất cao.

Ký hợp đồng