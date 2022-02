Lưu ý khi lái ô tô trở lại thành phố sau Tết sao cho an toàn

5. Giữ đều chân ga, chuyển số an toàn

Kinh nghiệm lái xe khi tắc đường cần nắm được đó chính là bạn hãy nhả chân ga và chuyển số an toàn sang số thấp hơn. Khi nhả chân ga, van tiết lưu trong động cơ sẽ đóng lại, tạo ra một khoảng chân không tạo ra lực cản động cơ và làm chậm tốc độ xe. Duy trì tốc độ không đổi chậm hơn một chút so với lưu lượng xe sẽ đảm bảo an toàn giao thông hơn, giúp các lái xe kiểm soát tốt tốc độ và tránh các tình huống không hay phát sinh. Lưu ý, không bao giờ đột ngột tăng giảm ga để tránh việc va quệt xe hoặc làm cho các xe khác bị bất ngờ và không kịp xử lý.

6. Vội nhưng vẫn phải tuân thủ luật giao thông

Trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết hay lái xe đi bất kỳ đâu, đã là tài xế, dù trong hoàn cảnh nào thì khi cầm lái vẫn phải tuân thủ luật giao thông để đảm bảo sự an toàn cho bản thân cũng như những người ngồi trên xe. Một số lỗi các tài xế hay mắc phải mà cần phải tránh có thể kể tới như chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia rồi lái xe, đi ngược chiều, đi sai làn, sử dụng điện thoại khi cầm lái,…