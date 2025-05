Lưu ý khi cập nhật Windows 11 24H2

Còn gọi là Windows 11 2024, bản cập nhật này được Microsoft cung cấp đến tất cả thiết bị Windows không bị cấu hình để trì hoãn các bản cập nhật tính năng.

Trong tuyên bố của mình, Microsoft cho biết đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của quá trình triển khai dần dần cho phiên bản 24H2 thông qua Windows Update trong Settings. Nếu thiết bị của người dùng đã sẵn sàng để cập nhật, họ sẽ thấy tùy chọn dạng “Tải xuống và cài đặt Windows 11, phiên bản 24H2”. Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng một số thiết bị có thể tạm thời không hiển thị bản cập nhật nếu phát hiện sự không tương thích.

Các thiết bị chạy phiên bản Home và Pro của Windows 11, bao gồm các phiên bản 23H2, 22H2 và 21H2 không do bộ phận IT quản lý, sẽ tự động nhận được bản cập nhật lên phiên bản 24H2. Người dùng có thể chọn thời gian khởi động lại thiết bị hoặc hoãn cập nhật.

Cập nhật Windows 11 24H2 có thể xảy ra lỗi

Microsoft cũng lưu ý rằng một số nâng cấp bị lỗi có thể xảy ra do phần cứng và phần mềm không tương thích, đặc biệt trên các PC có camera tích hợp, phần mềm âm thanh Dirac, hoặc các ứng dụng bảo mật như Easy Anti-Cheat và Safe Exam Browser. Để kiểm tra xem hệ thống có đủ điều kiện nhận Windows 11 2024 hay không, người dùng có thể sử dụng ứng dụng PC Health Check hoặc kiểm tra thông số kỹ thuật và yêu cầu hệ thống của Windows 11.

Nếu muốn cài đặt thủ công bản cập nhật này, hãy vào hộp thoại Windows Update trong ứng dụng Settings và nhấp vào Check for Updates. Nếu thiết bị đã sẵn sàng và không có lệnh giữ an toàn nào, người dùng sẽ thấy tùy chọn Download and install.

Microsoft cũng cung cấp hướng dẫn chi tiết và tài liệu hỗ trợ để giúp người dùng giải quyết mọi sự cố trong quá trình nâng cấp. Bản cập nhật Windows 11 24H2 đã bắt đầu được triển khai từ tháng 5/2024 cho các khách hàng tham gia kênh xem trước bản phát hành Windows Insider trước khi được phát hành chính thức cho tất cả người dùng vào tháng 10/2024 nhưng sau đó liên tục bị trì hoãn do sự cố xảy ra.

Các tính năng mới trong bản cập nhật này bao gồm khả năng hỗ trợ AI bổ sung, tính năng tiết kiệm năng lượng cải tiến, khả năng tương thích với Wi-Fi 7, hỗ trợ máy trợ thính với Bluetooth LE Audio và hỗ trợ nền HDR. Ngoài ra, Windows Search cũng được cải thiện với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tính năng Windows Recall hỗ trợ bởi AI.