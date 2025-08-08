Lưu Hiểu Khánh được minh oan

Ngày 8/8, Cục Thuế thành phố Thượng Hải - thuộc Tổng cục Thuế vụ Quốc gia Trung Quốc ra thông báo về kết quả điều tra vụ Lưu Hiểu Khánh bị ông Vương tố cáo trốn thuế.

Trong thông báo, cơ quan thuế cho biết đã tiến hành điều tra theo quy định pháp luật đối với nội dung ông Vương tố cáo bà Lưu Hiểu Khánh và các doanh nghiệp có liên quan về hành vi vi phạm pháp luật thuế. Kết quả cho thấy không phát hiện các vấn đề thuế như nội dung tố cáo nêu.

Vào cùng ngày, nữ diễn viên Võ Tắc Thiên cũng có phát ngôn về việc được minh oan.