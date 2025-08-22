Lưu gấp bộ kinh nghiệm sau ngày Tổng hợp luyện đầu tiên: Đi từ mấy giờ, đường nào, xem Lê Hoàng Hiệp thì đứng đâu?

Vào tối 21/8 vừa qua, cả Hà Nội như biến thành một "sân khấu ngoài trời" khi hàng vạn người dân đổ ra đường đón xem buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với nhiều người, đây chẳng khác nào "Day 1 của concert Quốc gia A8" - vừa hoành tráng, vừa sôi động. Không khí rộn ràng ấy ngay lập tức được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội, kèm theo những kinh nghiệm quý báu từ những "người đi trước" cho buổi tiếp theo.

Một cư dân mạng có tài khoản Threads @haann.do đã kể lại trải nghiệm cực thú vị: "Review kinh nghiệm vừa xong luôn, 7 rưỡi tôi ăn cơm xong, nghĩ không xem được nên đi vi vu, đi phố Huế thế nào lại lên đến bờ hồ luôn. Xong tôi gửi xe ngay bờ hồ, 8h kém các anh công an bắt đầu làm công tác ổn định người đi xem ở đường Bà Triệu nên tôi đứng ngay sát rào luôn. View chính diện 100%".

Trong khi đó, tài khoản @yiki.fio_11 thì tiết lộ: "Nhà tui đi ô tô lên đoạn Tràng Thi rồi gửi xe gần đó ngồi xem, thấy không đông lắm! Ý là đông nhưng mà không đông như tui tưởng, kiểu tưởng phải chen chúc nhưng mà chỗ tui thoải mái lắm. Nhà tui đi tầm 7h hơn mới đến nơi thôi."