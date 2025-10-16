Lựu chín đỏ rực trên cây trăm tuổi gây sốt mạng, du khách ùn ùn đến check-in

Theo số liệu từ Sở Du lịch Tô Châu, lượng khách đến các vườn cổ trong tháng 9 và đầu tháng 10 năm nay tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Riêng vườn Di Viên đón trung bình hơn 6.000 lượt khách mỗi ngày, phần lớn là du khách nội địa và người yêu thích nhiếp ảnh.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, “mùa lựu Tô Châu” đang trở thành chủ đề được chia sẻ sôi nổi, với hàng nghìn bức ảnh ghi lại vẻ đẹp mộc mạc mà tinh tế của những khu vườn cổ này.

Tô Châu được mệnh danh là “Venice phương Đông” hay viên ngọc của miền sông nước Giang Nam. Ảnh: QQ

Du khách có thể dễ dàng di chuyển đến Tô Châu bằng tàu cao tốc từ Thượng Hải, chỉ mất khoảng 25 phút. Từ ga Tô Châu, các vườn cổ nổi tiếng như Di Viên hay Lưu Viên đều nằm trong khu trung tâm, thuận tiện đi lại bằng xe buýt hoặc taxi.