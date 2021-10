Lượt stream đầu MV comeback của Adele khiến các đối thủ 'hít khói'

Tròn 24h sau khi ra mắt, MV Easy On Me mang về cho Adele hơn 2.3 triệu lượt like và 40.3 triệu lượt xem. Đây là thành tích cá nhân tốt nhất của ''chị Dẹo'', vượt ''siêu hit'' Hello ra mắt năm 2015 (20.1 triệu view).

Rõ ràng, cuộc đua view 24h đầu của Youtube từ lâu vẫn đang được thống trị bởi 2 nhóm nhạc Hàn Quốc là BTS và BLACKPINK, nên chắc chắn màn comeback của Adele không có cửa so với những MV chỉ mất chưa đầy 24h để đạt 100 triệu view như Dynamite và Butter.



Nhiều đại diện Kpop có thành tích tốt trên Youtube

Tuy nhiên, so về thành tích của các nghệ sĩ USUK, Adele hiện đang là Á hậu 2, xếp sau Hoa hậu Thank U, Next của Ariana Grande (55.4 triệu view) và Á hậu 1 Look What You Made Me Do của Taylor Swift (43.2 triệu view).