'Lướt sóng' vàng lãi đậm nhưng rủi ro cao

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước tăng do tác động của giá vàng thế giới khi lạm phát tại các quốc gia tăng cao và ảnh hưởng của giao tranh giữa Nga- Ukraine. Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng trong ngày Thần tài, Lễ Tình nhân 14/2 làm chỉ số giá vàng tháng 2/2022 tăng 1,85% so với tháng đầu năm. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm của ngân hàng năm 2022, lãi suất kỳ hạn 3 tháng chỉ dao động 3,3 -3,6% tuỳ theo ngân hàng. So với các kênh đầu tư truyền thống khác như gửi tiết kiệm ngân hàng, đầu tư chứng khoán, “lướt sóng” vàng từ đầu năm tới nay sinh lợi nhiều nhất.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho biết, giá vàng trong nước tăng lên ngưỡng cao kỷ lục do căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Giá vàng tăng mạnh không dựa trên nền tảng của sự phát triển kinh tế nên chỉ mang tính nhất thời, không bền vững.

“Khi xảy ra xung đột địa chính trị, chứng khoán và giá vàng sẽ biến động mạnh. Tuy nhiên, căng thẳng nào rồi cũng sẽ hạ nhiệt, điều này sẽ kéo theo đà giảm của vàng. Vì vậy, tôi cho rằng, giá vàng hôm nay tăng chỉ có tính cục bộ, nên mua vào hay bán ra đều phải rất cẩn trọng”, ông Thịnh cảnh báo.