'Lướt sóng' chung cư Hà Nội không còn dễ

Việc giá chung cư tăng “phi mã” đã tác động tiêu cực tới khả năng thanh khoảnảnh: thanh vũ

Thị trường đang bước vào giai đoạn “cuối sóng”

“Tôi đã làm ngân hàng 26 năm, chưa bao giờ thấy lãi suất thấp như bây giờ”. Đó là chia sẻ thẳng thắn của ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank. Tưởng chừng khi lãi vay mua nhà giảm sâu, nhà đầu tư và người mua ở thực sẽ mạnh dạn xuống tiền mua nhà, nhưng thực tế lại ngược lại.

“Giá nhà chung cư mà 70 - 100 triệu đồng/m2 thì ai mua được?”, câu hỏi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nói lên tiếng lòng của nhiều người dân và cũng đặt ra một dấu hỏi lớn về khả năng hấp thụ của thị trường.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, ông Lê Song, người từng điều hành một sàn môi giới địa ốc cho biết, hiện thị trường chung cư Hà Nội đang dần bước vào giai đoạn “cuối sóng”. Do đó, việc đầu tư ngắn hạn, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy tài chính ở thời điểm này sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn.