Lướt mạng thấy đám cưới linh đình, kẻ gian tra định vị tới trộm 1,4 tỷ đồng

Sáng 30/9, đồn cảnh sát Tấn Giang thuộc Cục Công an Dư Giang (TP Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây) nhận được tin báo từ ông Bành, một người dân địa phương, về việc bị mất trộm 380.000 NDT (1,4 tỷ đồng).

Ông Bành cho biết, để tổ chức đám cưới cho con trai, vợ chồng ông đã rút một khoản tiền mặt về chi tiêu.

Sau đám cưới, toàn bộ tiền mặt còn lại, cùng tiền mừng của bạn bè, họ hàng, hồi môn của con dâu, ông cất chung trong chiếc hộp mừng cưới. Nhưng tất cả đã biến mất.

"Tôi không biết có phải người quen biết chuyện rồi nảy lòng tham hay không nữa”, ông Bành nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt với cảnh sát.