Lượt 3 Europa League: Aston Villa và Roma thua sốc, Nottingham thắng trận lịch sử

24/10/2025 07:46

Lượt trận thứ ba Europa League chứng kiến những cú sốc lớn khi AS Roma và Aston Villa đồng loạt gục ngã, trong khi Nottingham Forest giành chiến thắng lịch sử sau 29 năm.

Tại Olimpico, AS Roma tiếp tục sa sút khi để Viktoria Plzen quật ngã 2-1 ngay trên sân nhà. Đội bóng đến từ CH Czech khiến khán giả choáng váng với hai bàn thắng chóng vánh của Prince Kwabena Adu và Cheick Souaré trong hiệp một.

aston villa.jpg
Aston Villa (áo trắng) thua đau trên đất Hà Lan - Ảnh: Europa League

Paulo Dybala thắp lại hy vọng bằng cú sút phạt đền - bàn thắng thứ 200 trong sự nghiệp nhưng Roma vẫn bất lực trước hàng thủ kiên cường của Plzen.

Cú sốc khác đến từ Hà Lan, nơi Go Ahead Eagles ngược dòng hạ Aston Villa 2-1. Sau khi Guessand mở tỷ số cho Villa, Mathis Suray và thủ quân Mats Deijl liên tiếp lập công, trong khi Buendía sút hỏng penalty, khiến đại diện Anh ôm hận.

Nottingham Forest.jpg
Nottingham Forest thắng thuyết phục FC Porto - Ảnh: Europa League

Nottingham Forest đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng ở đấu trường châu Âu sau gần ba thập kỷ, trong khi Viktoria Plzen và Go Ahead Eagles tạo nên những cơn địa chấn ở lượt trận thứ ba vòng bảng Europa League.

Tại City Ground, tân HLV Sean Dyche có màn ra mắt hoàn hảo khi giúp Nottingham Forest đánh bại Porto 2-0, mang về chiến thắng châu Âu đầu tiên của đội bóng kể từ năm 1996.

Europa league.jpg
Kết quả lượt trận thứ 3 Europa League 2025/26 

Morgan Gibbs-White mở tỷ số ở phút 20 từ chấm 11m sau pha để bóng chạm tay của Bednarek, trước khi Igor Jesus khép lại trận đấu ở phút 77, cũng bằng một cú đá phạt đền lạnh lùng. Porto gần như bất lực trong việc tạo ra cơ hội trước hàng thủ kỷ luật của đội chủ nhà.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kerem Akturkoglu tỏa sáng với cú sút phạt đền duy nhất, giúp Fenerbahce vượt qua Stuttgart 1-0 và tạm dẫn đầu bảng đấu Europa League.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/europa-league-hom-nay-24-10-aston-villa-roma-thua-soc-2453662.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/europa-league-hom-nay-24-10-aston-villa-roma-thua-soc-2453662.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Lượt 3 Europa League: Aston Villa và Roma thua sốc, Nottingham thắng trận lịch sử
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO