Lương Thu Trang: Con trai không cho tôi 'đi thêm bước nữa'

Dù tôi tìm cách gợi mở, cố gắng tâm sự nhưng con từ chối khiến tôi cảm thấy rất bất lực. Tôi đã tìm mọi cách, sẵn sàng nhờ những người thân như bà ngoại, mẹ nuôi của con làm bạn với con để con có người đồng hành, chia sẻ”.

Muốn dành nhiều thời gian hơn cho con đồng thời cũng làm mới bản thân, Lương Thu Trang cho hay thời gian tới chị sẽ hạn chế tham gia các dự án phim để chăm sóc gia đình và học thạc sĩ.

Cũng vì không muốn ảnh hưởng tới tâm lý của con trai nên Lương Thu Trang từng cân nhắc khá kỹ: “Tôi từng phân vân rất nhiều khi đọc đề cương nhân vật. Tôi từng tự hỏi: "Liệu mình có nên nhận vai này không?". Sau Trạm cứu hộ trái tim, tôi không chỉ nhận về sự công kích từ dư luận mà còn trải qua nhiều đấu tranh nội tâm. Tôi cũng lo rằng nếu cứ nhận những vai “nhạy cảm”, người ta sẽ mặc định tôi chuyên trị những kiểu nhân vật như vậy.

Nhưng Lan Anh của Dịu dàng màu nắng không phải là tuyến phản diện. Nhân vật này là một người phụ nữ với rất nhiều gánh nặng gia đình, sống trong sự cam chịu. Tôi nghĩ vai diễn này sẽ không ảnh hưởng đến con”.

Cô cho biết con không muốn mẹ ''đi thêm bước nữa''.

Chia sẻ thêm về vai diễn mới, Lương Thu Trang cho biết: “Nội tâm của Lan Anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với An Nhiên. Nhưng cái khó của tôi khi thể hiện nhân vật này là sự lo lắng rằng bản thân mình vẫn chưa thực sự thoát vai An Nhiên.