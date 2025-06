Lượng ô tô nhập từ Indonesia về Việt Nam nhiều hơn Thái Lan trong tháng 5

Trong tháng 5/2025, số liệu từ Cục Hải quan cho thấy Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 19.042 xe ô tô nguyên chiếc với tổng kim ngạch đạt hơn 426 triệu USD. So với tháng trước, lượng xe nhập khẩu tăng nhẹ 1,8%, tương đương tăng thêm 328 xe, trong khi giá trị nhập khẩu tăng 0,8%.

Indonesia là thị trường cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam trong tháng 5 khi xuất khẩu sang nước ta 8.698 xe, đạt giá trị 126 triệu USD. Đáng chú ý, số lượng xe từ Indonesia tăng tới 3.133 chiếc so với tháng trước. Hiện xe nhập từ Indonesia chủ yếu là MPV và crossover với mức giá từ 400 đến 800 triệu đồng được nhiều khách hàng Việt ưa chuộng.

Ngược lại, Thái Lan chứng kiến sự sụt giảm mạnh khi chỉ xuất khẩu sang Việt Nam 4.774 xe với kim ngạch đạt 83,1 triệu USD, giảm gần 3.200 xe so với tháng 4. Việc sụt giảm lượng xe nhập từ Thái Lan chủ yếu rơi vào các dòng xe bán tải, SUV 7 chỗ và sedan cỡ trung vốn là thế mạnh của thị trường này.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng lớn trên thị trường nhập khẩu ô tô của Việt Nam với 4.075 xe, đạt giá trị lên tới 150,7 triệu USD. Dù số lượng xe từ Trung Quốc thấp hơn Thái Lan, nhưng nhờ tập trung vào các dòng xe điện, hybrid và plug-in hybrid có giá trị cao nên kim ngạch nhập khẩu vượt trội.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 84.045 ô tô nguyên chiếc với trị giá hơn 1,83 tỷ USD, tăng lần lượt 43,3% về lượng và 47,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy thị trường trong nước đang rất ưa chuộng các xe nhập khẩu thay vì lắp ráp với số lượng khá ít, hiện tập trung doanh số chủ yếu từ các nhà sản xuất như VinFast, Thaco và Hyundai Thành Công.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 29.210 xe trong tháng 5/2025, giảm 1% so với tháng 4/2025 và tăng 13% so với tháng 4/2024. Trong đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.800 xe, giảm 1% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.410 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán hàng của VAMA đạt 131.044 xe, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Trái ngược với năm ngoái, lượng xe nhập khẩu bán ra thị trường Việt Nam đã tăng vượt trội 29% với 68.280 xe, cao hơn so với xe lắp ráp đạt 62.764 xe.