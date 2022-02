Lương Minh Trang: 'Tôi không muốn bị gắn mác là vợ cũ của ai nữa'

Lương Minh Trang đánh dấu màn trở lại âm nhạc bằng MV Ai Đúng Ai Sai. Ca khúc do Dickson Nguyễn sáng tác, anh cũng là người đứng sau bản hit Tàn Nhẫn của Lương Minh Trang.

Theo nữ ca sĩ, cô thích và thuộc ngay bài hát chỉ sau một lần nghe thử. Ngoài ra, Lương Minh Trang được phép sửa lại một số chỗ ca từ để thuận miệng và tạo thành một câu chuyện mạch lạc dễ nhớ hơn.