Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ý

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải luôn gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau dù nhiều năm vắng bóng nghệ thuật. Mới đây, nhân dịp tuổi mới của Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải đăng tải hình ảnh cùng người em thân thiết thổi bánh kem và uống rượu chúc mừng.

"Truyền thống mỗi năm lại tụ tập sinh nhật cùng nhau. Ngày của em. Chúc em mọi điều may mắn và hạnh phúc nhiều thật nhiều nhé. Happy Birthday to a beautiful person inside and out! Enjoy your day! - (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật một người phụ nữ tuyệt vời cả về tâm hồn lẫn ngoại hình! Chúc em một ngày tốt lành!)", Lương Mạnh Hải chia sẻ.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải từng "làm mưa, làm gió" trên sóng truyền hình với bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc". Bộ phim đã hết từ lâu nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, coi nhau như người thân trong gia đình. Trong các dịp quan trọng, cặp đôi đều có mặt để ủng hộ nhau.